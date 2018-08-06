Чебоксары, 6 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В Чувашии в августе состоится первое собрание кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ), владельцем которого является предпринимательВладимир Ермолаев. Он выкупил производственную площадкуЧулочно-трикотажной фабрики, которая входила в состав «Волжской текстильной компании» (ныне банкрота). И по прошествии более семи лет в отношении ЧТФ поданы заявления о банкротстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Швеи. Гравюра

Первое собрание кредиторов назначено на 17 августа. Согласно документу, в повестку включено 16 вопросов. В их числе — отчёт временного управляющего решение об образовании членов комитета кредиторов, его состава и полномочий, определение срока следующей процедуры банкротства. В числе вариантов дальнейшей процедуры — введение финансового оздоровления, введение внешнего управления, признание должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Также на комитете кредиторов планируется рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения между должником и кредиторами и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

Отметим, 28 февраля 2018 года по заявлению налоговой службы в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения. УФНС по Чувашии просила признать общество несостоятельной (банкротом), включить в реестр требований кредиторов задолженность по обязательным платежам в бюджет 12 652 826 рублей 88 копеек.

В мае 2018 года суд включил в реестр требований кредиторов в третью очередь требование администрации города Чебоксары, также выступившей с заявлением о банкротстве, в размере 11 876 391 рублей 63 копейки, в том числе основной долг (83 88 147 рублей 57 копеек), пени — 34 88 244 рублей 6 копеек. Долги накопились за аренду земельного участка площадью 61 478 кв. метров.

Одним из наиболее крупных кредиторов является Сбербанк. Согласно решению суда от 7 июня 2018 года, в реестр требований кредиторов должника (третья очередь) включено требование в размере 239 652 369 рублей 12 копеек долга «как требование, обеспеченное залогом имущества должника». Согласно документу суда, речь идёт о договорах, заключённых 27 марта и 5 июня 2017 года между банком и ООО «Агрохолдинг «Юрма», по условиям которых кредитор открыл заемщику невозобновляемые кредитные линии с лимитом 90 000 000 рублей и 150 000 000 рублей. В документе уточняется, что в обеспечение исполнения обязательств заёмщика по кредитным договорам между банком и должником заключены договоры ипотеки и залогов. Это решение суда пытались оспорить налоговики — 31 июля 2018 года апелляционный суд во Владимире в удовлетворении отказал.

Напомним, в сентябре 2017 года глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин отмечал, что «Чулочно-трикотажная фабрика» в Чувашии, которая с трудом была реанимирована в 2010 году, работает с перебоями. На предприятии «с менеджментом не очень хорошо складывается», «тяжёлая ситуация, неоднозначная». 28 февраля 2018 года по заявлению налоговой службы в отношении ООО «ЧТФ» определением Арбитражного суда Чувашии была введена процедура наблюдения.

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Напомним, ранее чулочно-трикотажная фабрика входила в состав Волжской текстильной компании (ВТК, ныне — банкрота). 17 сентября 2009 года решением Арбитражного суда Чувашии на ВТК (входило в состав московской группы компаний «Савва») была введена процедура банкротства. Долги ВТК составили 4,24 млрд рублей, одним из основных кредиторов являлся Сбербанк. В составе ВТК был Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат и Чулочно-трикотажная фабрика, где трудились 1200 работников. В 2011 году чувашские власти заявили о «криминальном банкротстве» ВТК, под уголовное преследование попало руководство компании.

Производственную площадку ЧТФ затем выкупил Владимир Ермолаев, являющийся владельцем стройфирмы «СУОР» и агрохолдинга «Юрма». Было создано ООО «Чулочно-трикотажная фабрика». Согласно данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в октябре 2010 года, уставной капитал составляет 390 030 052,36 рублей, учредители — ООО «СУОР» (доля 99,8039%) и Владимир Ермолаев (0,1961%). Основной вид деятельности — «производство прочей верхней одежды», в перечне дополнительных видов деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных и штукатурных работ, деятельность агентств по подбору персонала, деятельность частных охранных служб, деятельность систем обеспечения безопасности, деятельность по расследованию.