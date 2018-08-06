Оттава, 6 августа, 2018, 10:28 — ИА Регнум. После критических замечаний русскоязычных болельщиков двукратный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева начала дублировать свои англоязычные сообщения в Instagram на русском.

Kremlim.ru Евгения Медведева

https://www.instagram.com/p/BmBTnZehIy1/

Следует отметить, что фигуристка уже более полутора месяцев как уехала в Канаду, и тренируется там под руководством известного специалиста Брайана Орсера. После приезда в Северную Америку спортсменка в общении в соцсетях всё чаще стала переходить на английский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Instagram Евгения Медведева написала, что начала тренировки совместно с тренером Брайаном Орсером, к которому она перешла после ухода от Этери Тутберидзе.

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