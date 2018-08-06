Вашингтон, 6 августа, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», который дополнен «инновациями и не виданными ранее системами», является секретным оружием танка Т-14 на базе «Арматы». Об этом пишет журнал The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Авторы материала отмечают, что комплекс «Афганит» состоит из двух комплексов защиты от противотанкового вооружения: системы оптико-электронного подавления «Штора» и «Дрозд».

По данным экспертов, «Афганит», обладающий установками для создания дымовых завес и рассеивания материалов, также включает две активные фазированные антенные решетки по бокам от пушки.

Решетки, которые работают в активном и пассивном режимах, могут засекать радиолокационные станции обнаружения наземных целей и перехватывать посылаемые радиоуправляемым противотанковым ракетам сигналы, отмечают авторы материала.

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