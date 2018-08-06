Руза, Московская область, 6 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. На закрытом мусорном полигоне «Аннино» в Рузском городском округе Московской области локализовали очаги тления, заявил 6 августа журналистам глава муниципалитета Максим Тарханов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тлеющая свалка

По его словам, для предотвращения повторного возгорания предстоит пересыпать тело полигона.

Напомним, тление мусора на свалке началось 26 июля. Полигон был открыт в 1975 году, однако прием мусора на него прекратился в конце 2016 года.

«Аннино» принимал отходы 4−5-го класса опасности со всей территории округа и частично с территорий городских округов Звенигород и Истра. В настоящее время проходит работа по подготовке закрытой свалки к рекультивации.

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