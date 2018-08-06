Ярославль, 6 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Тележурналистка Первого канала Елена Летучая снимала в Ярославле фильм на экологическую тему. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фильм, премьера которого состоится на Первом канале 1 и 8 сентября, имеет рабочее название «Без мусора в голове». Он посвящен проблеме переработки мусора в разных странах мира и, конечно, в России.

Лена Летучая в «Глобусе»

«Мы занимаемся проблемами экологии. Насколько важно разделять мусор, не засорять окружающую среду. Этот проект касается всей планеты, ее загрязнённости в результате человеческой деятельности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Летучая.

Лена Летучая в «Глобусе»

Журналистка шесть часов провела на полигоне в «Скоково», а в десять вечера 5 августа брала интервью у ярославцев в торговом центре «Глобус». Она предлагала им вместо пластиковых пакетов использовать перерабатываемую упаковку.