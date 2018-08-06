Петропавловск-Камчатский, 6 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. На Камчатке медведь подружился с бездомной собакой. Обитают хищник и пёс-дворняжка на местной свалке. Один из жителей полуострова сумел снять видео, где видно, как огромный хищник и пёс резвятся и играют. По словам специалистов, дружба собаки и медведя — редчайшее явление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Медведь

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На свалке возле камчатского села Усть-Камчатск обосновалось медвежье семейство. Один из хищников подружился с обитающим на свалке псом-дворняжкой. Житель села снял на видео игры двух совершенно разных животных.

Наука утверждает, что подобные контакты для медведей — большая редкость.

«Игровое поведение с представителями другого вида для медведей большая редкость. Медведи — одиночные животные. Они могут позволять находиться рядом своим сородичам или представителям иных видов, только если у них много еды, на которую никто не претендует. Играть же с другими животными могут только сытые молодые хищники. Уверен, что дружба собаки и медведя продлится недолго — ровно до тех пор, пока оба сыты, а медведь молод», — привело слова научного консультанта ФГБУ «Кроноцкий заповедник» Александра НиканороваИА Кам 24.

В администрации села Усть-Камчатск сообщили, что медведи на данной свалке обитают не первый год. В этом же сезоне там одновременно видели около десяти хищников.

На свалку медведи идут в поисках еды. Однако, по словам местных жителей, людям звери пока не досаждают. Водители мусоровозов, которые приезжают на полигон ежедневно, не жалуются на косолапых — говорят, что те ведут себя мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, медведи в последние годы изрядно досаждают жителям многих дальневосточных регионов. На Камчатке не так давно застрелили четвертого по счету медведя-гробокопателя. Мишки разоряют кладбища, разрывают могилы, крушат надгробья. В Елизове власти вынуждены были выставить дежурных, вместе с родственниками усопших начать восстановление погоста.

В Тынде Амурской области медведи с 2015 года терроризируют семью в частном секторе — разоряют курятник, пытаются проникнуть в дом. В железнодорожном депо крупный медведь погнался за работником. Мужчина чудом спасся.

На Сахалине Газпром вынужден был нанять своим работникам специальную «антимедвежью» охрану, а на Курилах в 2017 году от лап медведя погиб смотритель маяка.