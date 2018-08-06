Минск, 6 августа, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Экспорт цемента возобновила Белоруссия, заявил министр архитектуры и строительства республики Анатолий Черный, сообщает 6 августа «Беларусь сегодня».

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По его словам, белорусские производители цемента ранее вынуждены были направить продукцию на внутренний рынок, так как весь объем цемента, который был выпущен для граждан Белоруссии, раскупили.

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Напомним, в Белоруссии проводят либерализацию экономики, что в первую очередь означает большие бонусы для частного бизнеса: как иностранного, так и отечественного. Так, в течение первого полугодия 2018 года льготы на аренду помещения получил 281 минский бизнесмен на общую сумму 1,2 млн белорусских рублей (37,84 млн российских рублей).