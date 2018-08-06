Екатеринбург, 6 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Свердловский арбитражный суд определил судьбу дела о банкротстве супруги бизнесмена Павла Неверова, убитого в апреле. Дело до 3 сентября оставлено без движения, говорится в определении суда.

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Напомним, заявителем по делу выступает Неверов, ранее признанный банкротом. Соответствующее решение областной арбитраж вынес в августе 2016 года. Финансовым управляющим был назначен Дмитрий Левченко. Он и подал иск к супруге Павла Неверова, в котором заявителем указан сам покойный.

В ходе рассмотрения дела суд потребовал дополнительных сведений. У заявителя на сбор и подачу их есть месяц. Затем дело будет снова рассмотрено.