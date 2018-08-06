Омск, 6 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Книга об истории Омска для дошкольников и детей начальных классов будет выпущена в рамках проекта «Омск и Я». На эти цели правительство Омской области выделило грант в размере 140 тысяч рублей, сообщили 6 августа в отделе информационной политики Омского государственного педагогического университета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свято-Успенский кафедральный собор. Омск.

«Главное предназначение нашей книги заключается в создании условий для развития у детей интереса к истории родного города. Кроме этого, работа с книгой способствует формированию позитивного образа Омска», — пояснил один из авторов проекта студент ОмГПУ Василий Суббота.

Он добавил, что подобные проекты есть в других регионах, а в Омске это будет первый проект, направленный на взаимодействие ребенка с книгой и городскими локациями. Кроме государственного гранта, авторы планируют привлечь на реализацию проекта частные средства.

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