Москва, 6 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В Госдуме не видят ничего необычного в назначении актера Стивена Сигала спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям.

Цитата из к/ф «Контракт на убийство». реж Киони Ваксман. 2016. Румыния Стивен Сигал

«Я знаю Стивена. Это сильный, справедливый и мудрый человек. Настоящий патриот Америки, который при этом искренне любит Россию и русских. И ничего необычного в этом нет», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сигал родился в США, в ноябре 2016 года получил российское гражданство.