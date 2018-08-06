Севастополь, 6 августа, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Квартиры севастопольцам, стоящим в очереди на получение жилья, начнут продавать по льготным ценам в 2019 году. Об этом 3 августа журналистам заявил директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь. Балаклава

«Реализация данной жилищной программы, благодаря которой, как рассчитывает правительство города, жилищная очередь сократится на 65%, должна начаться через полгода. В 2019 году жильё может вводиться в эксплуатацию и предоставляться очередникам. Предполагаемая стоимость для льготников будет составлять 40 тысяч рублей за квадратный метр», — отметил чиновник.

Он также отметил, что правительство города готовит условия для строительства в Севастополе четырех миллионов квадратных метров жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольскому ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, стоящему в очереди на получение квартиры с 1991 года, дважды за последние четыре года власти торжественно вручали документы на квартиру, но жилья он до сих пор не получил.

По данным федерального портала «Мир квартир», в рейтинге городов с самыми дорогими метрами в новостройках Севастополь расположился на шестой строчке — 72 090 рублей за кв. м.