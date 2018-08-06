Москва, 6 августа, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Рубль подорожал 3 августа в парах с долларом и евро после снижения днем ранее. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась области сопротивления 63,50 руб., финишировала в районе 63,20 руб., тогда как по итогам торговой пятидневки укрепилась. Евро/рубль скорректировалась, но удержалась над уровнем 73 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Российские активы на минувшей неделе оказались во власти новых опасений по поводу санкций. Однако сам рубль гораздо более стойко перенес известия о внесении очередного законопроекта и, похоже, пока не верит в то, что очередные угрозы, затрагивающие госдолг РФ, будут реализованы. Тем не менее этот фактор будет отпугивать спекулянтов не только от валюты, но и от отечественных активов в целом. Дополнительное давление окажут рекордные интервенции Минфина и давление на котировки нефти», — пояснил эксперт.

В сырьевом сегменте цены несколько стабилизировались, но угроза возобновления распродаж сохраняется. Нефть марки Brent по-прежнему не может преодолеть отметку $74, что указывает на сохранение понижательных рисков. Такая динамика будет ограничивать потенциал укрепления рубля, хотя при стабильной нефти он сможет удержаться на плаву, если со стороны Вашингтона в ближайшие дни не последует новых угроз.

«Учитывая практически повсеместное укрепление доллара на Форексе, доллар/рубль начнет 6 августа торги с возобновления роста в направлении уровня 63,50 руб.», — считает Ковалев.

Читайте также: Рубль привязался к геополитике