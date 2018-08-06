Лондон, 6 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв стал первой ракеткой России, обогнав Карена Хачанова в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

(сс) marijana1 Теннис

Рублёв поднялся на девять мест и теперь занимает 37-ю строчку. Хачанов опустился на одно место и стал 38-м.

Среди других российских теннисистов Даниил Медведев занимает 63-е место, а Евгений Донской — 87-е.

Первую строчку по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль. Вторая позиция — у швейцарца Роджера Федерера. Замыкает тройку немец Александр Зверев.

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