Киев, 6 августа, 2018, 09:21 — ИА Регнум. На 10−15% подорожают овощи осенью на Украине, заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 6 августа «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Все будет хорошо, но не всем

По его словам, летом на Украине ожидается дефляция цен на продукты питания, однако осенью цены вырастут на 10−15%, причем в декабре рост будет еще больше — на 20−30%.

Отмечается, что если в 2017 году был резкий скачок цен на продукты, то в 2018 году ожидается плавное увеличение цен.

Напомним, по словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, доходы населения более двух лет подряд падают, несмотря на рост ВВП страны.