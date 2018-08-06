Симферополь, 6 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Предприятия химической промышленности Крыма снизили выбросы загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщили 6 августу в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

По словам специалистов, основными источниками на полуострове являются предприятия химической отрасли: армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» и ПАО «Крымский содовый завод».

«В 2017 году этими предприятиями были проведены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, основными из которых являются диоксид азота, серы, окись углерода, серная кислота, аммиак, формальдегид, хлор, бром. Таким образом, за прошедший год зафиксировано снижение выбросов в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом», — отметили в министерстве.

Напомним, в мае 2017 года Армянский городской суд обязал «Титановые инвестиции» уплатить 74 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого в апреле 2016 года по иску прокуратуры с предприятия взыскали 49 млн рублей за аналогичную неуплату в 2014 году.