Санта-Фе, Аргентина, 6 августа, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Ветеринары не могут дать объяснение гибели стада беременных коров на одной из ферм в департаменте Сан-Хавьер в аргентинской провинции Санта-Фе, пишет газета La Nación 6 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коровы

«У коров нет языков и челюстей, — говорит фермер Норберто Бьери. — (…) Кажется, срезы сделаны лазером, нет следов ножа. У животных нет крови, и никто не ест эти трупы, даже птицы-падальщики». Мухи также избегают изуродованных тел.

Бьери обратился за объяснением к журналистам и ветеринарам, а также властям, чтобы сообщить о понесенном им экономическом убытке. Журналисты выяснили, что в разных частях провинции Санта-Фе в последние несколько недель случались аналогичные происшествия.

Местные жители говорят об НЛО и таинственном свечении, которое пересекает поля по ночам, а также вспоминают чупакабру — существо, высасывающее кровь у домашнего скота в странах Южной Америки. Однако никаких веских доказательств его существования до сих пор не зафиксировано.