Екатеринбург, 6 августа, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Свердловской области за минувшие выходные случилось более десятка дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Большинство ДТП возникло 4 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, дорожно-транспортные происшествия случились в городских округах Берёзовска, Богдановича, Верхнего Дуброво, Качканара, Ревды, Сысерти, Туринска и Горноуральском городском округе, а также два ДТП в Екатеринбурге. Практически во всех ДТП пострадали люди.

Так, крупная авария с участием четырёх автомобилей произошла в полдень 4 августа на Челябинском тракте. В результате ДТП одну из пострадавших женщин госпитализировали с серьёзными травмами. Приблизительно в это же время на улице Бебеля в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей «Пежо», «Митсубиси» и «Газель», в результате которого также пострадал человек.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 5 августа в Верхнем Дуброво. Молодые люди на автомобиле «Лада» сбили двух девушек, которые были госпитализированы в больницы Екатеринбурга. В результате аварии машина врезалась в забор, а молодые люди скрылись с места происшествия, сообщает городской информационный портал «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие выходные произошло несколько серьёзных ДТП в Челябинской области, в результате которых также пострадали люди. Так, 5 августа на трассе М-5 в Ашинском районе в результате столкновения грузовика с микроавтобусом погибли два человека. А в Агаповском районе в пяти километрах от Магнитогорска столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, а находившийся в салоне одного из автомобилей четырёхлетний ребёнок был госпитализирован.