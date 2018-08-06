Киев, 6 августа, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Украинские пограничники запретили въезд на Украину 740 иностранным гражданам с начала 2018 года за посещение российского Крыма без разрешения украинских властей, сообщает 6 августа «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, госпогранслужба Украины постоянно следит за теми, кто «незаконно» посетил российский Крым, чтобы потом им запретить въезд на Украину. Так, гражданин России, являясь членом команды теплохода, регулярно посещал российский Крым на корабле. Отследив гражданина, украинские пограничники «привлекли его к ответственности» и запретили въезд на Украину на три года.

Напомним, Крым присоединился к России 16 марта 2014 года в результате референдума. Киев отрицает результаты законного референдума и пропагандирует миф о том, что Россия «оккупировала» Крым.