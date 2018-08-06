Воронеж, 14 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Резкое похолодание до отрицательных температур, а также снегопады прогнозируются в Воронеже в ближайшие дни, 15–18 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Если накануне, 13 ноября, в Воронеже дневная температура приближалась к +10, то днём 14 ноября, по прогнозу, будет не более трёх градусов тепла при облачной погоде и северо-западном ветре 6-11 метров в секунду. В ночь на 15 ноября температура опустится до — 3 градусов, а днём будет не выше нуля.

16 ноября и в ночное, и в дневное время ожидается температура воздуха около — 1 градуса, прогнозируется мокрый снег. 17 и 18 ноября синоптики также ожидают снег, температура составит два-три градуса мороза.