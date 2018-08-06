Доха, 6 августа, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Выбор Катара страной-хозяйкой чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2022 году стал возможен благодаря «сговору». Это утверждает бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в своей книге Ma Verite («Моя Правда»), передает британское издание The Times.

Рембрандт. Синдики

Согласно приведенной выдержке из книги, спецкомиссия якобы просто проигнорировала при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 отчет, в котором говорилось о неспособности Катара правильно организовать и провести мундиаль.

Блаттер считает, что спортивные чиновники к тому моменту уже сделали «выбор», поэтому даже не вчитывались в заявки стран-претендентов и доклады о них.

В книге Блаттера говорится, что победа Катара стала возможной благодаря «политической договоренности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Йозеф Блаттер, который возглавлял с 1998 по 2015 года ФИФА, покинул свой пост в результате коррупционного скандала.

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