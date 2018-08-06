Пекин, 6 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской национальной валюты ослаб 6 августа на 191 базисный пункт по отношению к предыдущему банковскому дню, опустившись до отметки 6,8515 юаней за доллар США, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Как сообщает издание, курс юаня на пятницу 3 августа составлял 6,8322 юаня за доллар, находясь на самой низкой отметке с 31 мая 2017 года. Снижение последовало после того, как Центробанк Китая скорректировал отношение уровня валютных рисков к пропорциям обязательных банковских резервов. Целью этого шага, как утверждается, является предотвращение макрофинансовых рисков и стимуляция осмотрительности в работе финансовых институтов.

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Напомним, что 7 февраля 2018 года курс юаня составлял 6,2822 юаней за доллар США, побив абсолютный рекорд с августа 2015 года, после чего началось его ослабление, которое с того времени составило 5697 базисных пунктов.