Пермь, 6 августа, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Перми кладбище «Северное» расширят не за 131 млн рублей, а на 33 млн рублей меньше этой суммы. В результате аукциона цена сбита до 98 млн рублей.

Devanath Кладбище

На участие в конкурсе поступило три заявки, но соответствовали конкурсным две. Исполнитель муниципального контракта должен исполнить договор до 30 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на кладбище «Северном» прекратили захоронения из-за отсутствия площадей. Кладбище увеличат на 30 га. Подрядчик должен проложить дорожную сеть, водоотвод, выполнить работы по благоустройству территории. Добавим, что «Северное» является крупнейшим пермским кладбищем и входит в число крупных кладбищ европейских стран. Его площадь составляет более 200 га.

Стоит отметить, что помимо реконструкции существующего кладбищенского комплекса в Перми запланировано обустройство нового кладбища. Оно должно появиться в районе пересечения Лядовского тракта и Восточного обхода. Площадь составит 40 га.