Киев, 6 августа, 2018, 08:30 — ИА Регнум. На Украине впервые зафиксировано заболевание листериозом, сообщает 6 августа «Корреспондент.net».

Пабло Пикассо. Наука и милосердие. 1897

Согласно сообщению, на Украине заболевание было обнаружено у одного человека. Отмечается, что источником заражения вирусом могла стать замороженная кукуруза, завезенная из Венгрии. На данный момент ее изымают из продажи.

Листериоз — бактериальная инфекция, основной способ заражения которой — пищевой. Инкубационный период длится от трех до 45 дней, симптомы болезни похожи на пищевое отравление. Смертность от болезни — до 16%.

Напомним, на Украине наблюдается эпидемия кори, которая в 2018 году пришла из Румынии. Так, с начала года корью заболели 26,692 тыс. человек, из них больше половины — дети, умерло 13 человек.