Ла-Пас, 6 августа, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес восстановил хронологию деятельности руководства США в Латинской Америке, направленной против правительства Венесуэлы. Размышления президента опубликованы на его странице в Twitter 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В последние 12 месяцев вице-президент США Майк Пенс совершил три поездки в Латинскую Америку, чтобы встретиться по меньшей мере с восемью президентами, от которых он потребовал поддержки для военной интервенции против нашего брата, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это приготовления империи к перевороту», — подытожил Моралес.

Ранее Моралес осудил «трусливое нападение империи» на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Напомним, при покушении на жизнь Мадуро 4 августа при помощи нагруженных взрывчаткой дронов пострадали семеро военных.

Читайте также: США сообщили о непричастности к покушению на Мадуро

Читайте также: Эво Моралес нашел доказательство готовящегося вторжения в Венесуэлу