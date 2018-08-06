Екатеринбург, 6 августа, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялся митинг обманутых пайщиков пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус». Протестующие потребовали скорейшего завершения строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Как сообщает издание «Накануне.ру», на митинг вышли порядка 60 протестующих. Участники мероприятия требовали как можно скорее выдать им законные ключи от квартир и подписали резолюцию, которую намерены отправить в администрацию президента. Более того, по словам митингующих, в случае если их требования не будут удовлетворены, то они намерены начать голодовку.

Пайщики недовольны тем, что, несмотря на обещания, которые им дали в прошлом году, строительство до сих пор затягивается.

Отметим, что ранее обманутые пайщики неоднократно выходили на акции протеста и провели более десятка массовых уличных мероприятий, пытаясь привлечь внимание властей к своим проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство пятой очереди ЖК «Новый Уктус» должно было завершиться ещё в 2017 году, но из-за недостатка финансирования было остановлено. Пайщики посчитали себя обманутыми и начали проводить акции протеста, а также обращаться в различные инстанции.

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В итоге к завершению строительства был привлечён другой подрядчик, а пайщикам пообещали, что жильё будет сдано в 2018 году. Однако из-за технических вопросов, связанных с проведением экспертиз на качество стройматериалов, завершить строительство теперь обещают только в 2019 году. Это и вызвало недовольство пайщиков, которые считают, что их вновь обманывают.