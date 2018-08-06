Каракас, 6 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил всех, кто проявил солидарность с ним после покушения. Слова благодарности он опубликовал на своей странице в Twitter 5 августа.

Kremlin.ru Николас Мадуро

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«Благодарю народы и правительства мира, которые высказались против покушения на мою жизнь. Венесуэла продолжит переход к демократическому, независимому и социалистическому пути», — написал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, во время парада 4 августа на президента Венесуэлы было совершено нападение при помощи дронов, нагруженных взрывчаткой. Власти страны заявили о причастности США и Колумбии к попытке убийства Мадуро.