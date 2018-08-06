Москва, 6 августа, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Перевод сотрудников государственных органов и госкомпаний России на смартфоны с операционной системой Sailfish от «Ростелекома» обойдется в 160 млрд рублей, сообщает 6 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомого с планами федерального чиновника.

Смартфон

По его словам, проект планируется начать в следующем году и завершить в 2021 году. Всего планируется перевести порядка 7,9 млн сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с государственным участием.

Отмечается, что на поэтапный перевод чиновников на российскую ОС из федерального бюджета выделят 71,3 млрд рублей, еще 78,2 млрд выделят госкомпании и 10,7 млрд — местные бюджеты. Стоимость тарифа на оказание комплексной услуги с российской ОС составит 13,1 тыс. рублей на человека в год.

Как сообщало ИА REGNUM, операционную систему Sailfish Mobile OS Rus разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Ранее компания уже подала заявку на включение мобильной ОС Sailfish в реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи.