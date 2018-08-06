Токио, 6 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Правительство Японии заявило России протест из-за размещения истребителей Су-35С на острове Итуруп. Об этом сегодня, 6 августа, на пресс-конференции заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Mil.ru Су-35С

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По словам Суги, протест против этого был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве. Генеральный секретарь кабинета министров подчеркнул, что действия Москвы «идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления». Добавим, что ранее Токио не раз критиковал российскую программу военного строительства на Курилах, а также проведение в регионе учений.

Напомним, проблема принадлежности южных Курил остаётся камнем преткновения для выработки мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. Российская сторона не раз заявляла: её суверенитет над указанными территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Москве состоялись переговоры в формате «2+2», в которых приняли участие главы МИД и Минобороны РФ и Японии. Стороны затронули широкий спектр вопросов, в том числе, в частности, обсуждались направления взаимодействия в военной сфере, были даны оценки региональной ситуации. Диалог получился «откровенным и открытым», однако сенсации эти переговоры, по словам экспертов, не принесли. Добавим, что министр обороны Страны восходящего солнца Ицунори Онодэра на встрече призвал российских коллег повлиять на ситуацию с ростом военного потенциала России на Курильских островах. Он выразил надежду на то, что «поддержание диалога и сотрудничества» приведёт к тому, что у сторон не будет «возникать нештатных ситуаций и ненужных нам трений».