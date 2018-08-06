Луганск, 6 августа, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Четыре раза украинские каратели обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 5 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИА Красная Весна Взрыв. ДНР. 2016

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Калиновка и Желобок. Украинские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

Сутками ранее ВСУ два раза обстреляли ЛНР, выпустив по республике более 10 снарядов.

Напомним, в Донбассе с 1 июля действует «хлебное» перемирие, объявленное на время сбора урожая. Однако ВСУ не соблюдают договоренности и продолжают обстреливать территорию республик.