Москва, 6 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% может отразиться в сторону увеличения на тарифах на коммунальные услуги. Учесть в тарифах ЖКХ рост НДС на 2% предложило Министерство экономического развития РФ. При этом вырастут только суммы в платёжках, а сами по себе услуги не подорожают.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

Читайте также: Эксперт: рост тарифов на ЖКХ наносит ущерб благосостоянию людей

Как пояснили в ведомстве, такая мера необходима для того, чтобы уберечь компании — поставщики ресурсов от прямых убытков, которые в противном случае могут уйти в большой минус. По оценкам экспертов, убытки коммунальщиков только по итогам 2019 года могут достичь 100 млрд рублей. А общий долг в целом по отрасли может увеличиться до полутора триллионов рублей.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышают риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Если предложение Минэкономразвития будет принято, то размер платёжки для потребителей вырастет на 2%, при этом сами коммунальные организации дополнительно ничего не заработают.

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении НДС до 20%

Повышение НДС больше отразится на гражданах, чем на бизнесе

Как сообщало ИА REGNUM, новые ставки НДС начнут действовать с 1 января 2019 года. Соответствующий закон о повышении налога на добавленную стоимость с нынешних 18% до 20% 3 августа подписал президент РФ Владимир Путин. Документом предусмотрено сохранение действующей льготной ставки в размере 10% НДС для товаров социального назначения, в том числе продовольственных, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сохранён также НДС в размере 0% для внутренних межрегиональных авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

По оценкам правительства, реализация закона принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 620—630 млрд рублей. Добавим, что последний раз тарифы на ЖКХ повышались с 1 июля 2018 года. В среднем повышение составило 4%.