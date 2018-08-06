Москва, 6 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. На торгах 3 августа доллар упал по отношению к рублю на 0,3%, а евро также подешевел к рублю, причем посильнее, на 0,38%. С лент новостных агентств в этот день не сходила информация о том, что сенаторы из числа «ястребов» Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли в Конгресс США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Однако в данном законопроекте санкции оказались более «обезжиренными», чем анонсировали его разработчики, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Так, в законопроекте предполагается запретить американским и иным инвесторам, имеющим активы или бизнес в США, инвестировать в новые выпуски российских гособлигаций, но на выпущенный ранее российский госдолг санкции пока не распространяются. Эти новости на фоне стабильной цены на нефть позволили рублю немного передохнуть и вырасти. Нефть марки Brent 3 августа немного подросла (на 0,06%) до $73,38 за баррель.

Индекс российских гособлигаций RGBI 3 августа понизился на 0,2%, для рынка облигаций новость о том, что такой законопроект был внесен в Конгресс, оказалась более важной и более негативной, чем для рубля. Пара EUR/USD на торгах в пятницу слабо выросла на 0,07% на фоне неоднозначной статистики по июльскому количеству рабочих мест вне сельского хозяйства, созданных в США.

На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к рынку нефти и, как всегда, к геополитике, без которой теперь ни шагу. Сегодня, 5 августа, пара доллар/рубль будет торговаться на отметках в 63−64 руб. за доллар. Пара евро/рубль, скорее всего, останется без существенных изменений в диапазоне 73−74 руб. за евро.

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