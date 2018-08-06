Чунцин, Китай, 6 августа, 2018, 06:59 — ИА Регнум. Высококлассным отелям в городе Чунцине на юго-западе Китая предписано не обслуживать должников, сообщили в полиции, передает 5 августа агентство Синьхуа.

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Должникам было отказано в проживании в четырех и пятизвездочных гостиницах 2187 раз с октября 2017 года, отметили в муниципальном бюро общественной безопасности города Чунцина. Судебные черные списки должников были переданы системе информационного управления гостиниц Китая. Ежели кто-либо из находящихся в списке пожелает остановиться в том или ином высококлассном отеле, ему будет автоматически дан отказ. Те же отели, которые каким-то образом обойдут запрет, получат серьезный штраф.

Отметим, что китайские суды осваивают новые возможности наказания для тех, кто уклоняется от уплаты задолженности по кредитам в рамках работы по повышению надёжности кредитной рейтинговой системы страны. Так, должники с низким рейтингом в рейтинговом агентстве Sesame Creditу, принадлежащему интернет-гиганту Alibaba, уже не могут летать первым классом в самолетах.