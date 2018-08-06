Хабаровск, 6 августа, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Избирательная комиссия города Хабаровска завершила регистрацию кандидатов на выборы мэра региональной столицы. За чертой оказались четыре кандидата из десяти. Из года в год кампании по выборам мэра — одна скучней другой, все предрешено, а избиратели все чаще мэрские выборы игнорируют. В причинах вместе с политтехнологом Константином Скрипниковым разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Читайте также: ДФО накануне выборов: оппозиция с «дивана» лениво поругивает власть

— Много это или мало — шесть из десяти — вопрос открытый. Но однозначно можно сказать, и в этом я полностью согласен с избирателями, что институт выборов на местном уровне деградирует. Заслуга в этом в первую очередь хабаровской оппозиции. Об этом можно судить по целеполаганию всех участников. Что мы сегодня наблюдаем в Хабаровске? Мы наблюдаем некий парадокс, когда кандидат от партии власти делает всё для того, чтобы победить, а оппозиция сидит сложа руки. Неудивительно, что избиратель зевает от скуки!

— А борьбы — нет. Цели участников, тем более традиционных, парламентских партий — это призовые, а не чемпионские места. Посыл: «Не победа, а участие». Даже несмотря на то, что в этой гонке, в отличие от партийных выборов, место на пьедестале только одно. Участники этого действа уже даже и не скрывают, что если бы не партийная принадлежность, то они давно уже отказались бы от идеи участвовать в этих выборах с провальным финалом. Также постепенно сходит на нет и привитое избирателям оппозицией чувство вины: «Если вы не пойдете на выборы, то вашим голосом воспользуется кто-то другой». Мне вот интересно: ну, сколько лет подряд можно произносить одну и ту же мантру и стыдить избирателей за свою же собственную никчемность? Вот представьте себе человека, купившего билет на концерт, а по окончании представления почувствовавшего горькое разочарование в действе? Пойдёт ли он ещё раз на этих артистов? Скорее всего, нет. А у нас, получается, ситуация от выборов к выборам повторяется: неинтересные, скучные, безыдейные кампании, в которых заранее всё предрешено. Почему избиратель должен приходить на избирательные участки и голосовать за вас, господа? Вы это заслужили? Вы что-то предложили избирателю, кроме нытья и банальной критики? Нет. Тогда к кому претензии?

— Вот именно — такими «подарками» и не пользуется! Давайте разбираться — почему? Например, тему с пенсионной реформой смогут «оседлать» далеко не все. Например, Навальному и его представителю в Хабаровске это не по силам. Потому, что ещё в 2012 и в 2014 годах сам Навальный же и призывал к повышению пенсионного возраста. А вот коммунисты или ЛДПР вполне могли использовать этот шанс. Но они этого не сделали. Что мы видели? Митинг численностью менее чем в тысячу человек в более чем 600-тысячном городе. Это очень мало, причем на митинг, по большей части, пришел партийный актив КПРФ. Это вовсе не означает, что людям безразлична пенсионная тематика. Вовсе нет! Очень даже не безразлична. Но люди не верят в то, что решить их проблемы сможет так называемая оппозиция.

— Как могут люди одобрить на главную должность в огромном и сложном городе человека, который пока не имеет опыта даже в создании собственной семьи, воспитании собственных детей? Молодость — это сила, азарт, но Хабаровску нужен мэр с опытом. Или, например, на должность идёт кандидат, который даже в армии не служил? А он с различных трибун говорит людям о патриотизме. Так, может, сначала долг Родине отдать, а уж потом на выборы идти? У некоторых кандидатов, кстати, призывной возраст ещё не закончился. Вполне могут успеть послужить, а уже потом говорить людям о любви к Отчизне. Подводя черту под нашим разговором, хочу сказать, что разочарован ходом кампании по выборам мэра столицы Дальнего Востока, за которой я наблюдаю. Вполне можно спрогнозировать, что при таком наборе оппозиционных кандидатов хабаровчане 9 сентября опять предпочтут выборам дачи или отдых на природе. Доверие и внимание избирателя нужно завоевывать. И оппозиция, которая сегодня остается не у дел, особенно та, чьи кандидаты были настолько плохо подготовлены к выборам, молоды и неопытны, что не смогли даже получить доступ к участию в кампании, сегодня просто не хотят платить по счетам, заявляя в различных мессенджерах и социальных сетях, что «все куплено, везде заслоны» и прочую ерунду. Наша «младооппозиция» просто не хочет смотреть правде в глаза. Потому ситуация от выборов к выборам скучна и предсказуема. А избирателю все тоскливее принимать участие в этом неинтересном «спектакле».

Читайте также: Выборы в Хабаровске: власть играет по счёту, оппозиция страдает формализмом

К предвыборной борьбе за пост мэра Хабаровска решением городского избиркома допущены Сергей Кравчук (ЕР), Никита Михалев (СР), Максим Кукушкин (КПРФ), Сергей Безденежных (ЛДПР), а также самовыдвиженцы Алексей Ворсин и Сергей Елизаров.

Избирком отказал в регистрации Евгению Смолькину (ПАРНАС), Андрею Савельеву, Сергею Романову, Армену Хачатряну.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдёт масштабная кампания по выборам губернатора, мэра дальневосточной столицы, глав муниципальных образований, депутатов местных представительных органов.

Ранее эксперт ИА REGNUM политтехнолог Константин Скрипников раскритиковал оппозицию, как хабаровскую, так и вообще дальневосточную, за фактическое предательство интересов людей, которых эта оппозиция сначала вывела на уличные протесты после выборов в Госдуму в 2011 году, а потом, когда власть выполнила все требования протестующих, снизив порог для регистрации партии с 40 тыс. до 500 человек, вернув прямые выборы губернаторов, фактически бросила своих последователей, прекратив борьбу за власть. Скрипников также полагает, что государство обязано пересмотреть и отношение к так называемым малым партиям, которые существуют только на бумаге, засоряя политическое пространство и дискредитируя политическую систему страны.