Чита, 6 августа, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Потоп, начавшийся почти месяц назад в Забайкалье, до сих пор не покинул дома жителей микрорайона «Школа» в Чите. Они вынуждены жить на «острове»: грунтовые воды превратили улицы в мутное море.

Цитата с сайта zab.ru Наводнение в Забайкалье

«В МЧС людей кормят обещаниями, представители власти ссылаются на то, что у них нет сапог, необходимых для осмотра масштабов бедствия», — информируетzab.ru.

Цитата с сайта zab.ru Наводнение в Забайкалье. Чита. Микрорайон «Школа»

Из видеосюжета читинских коллег следует, что вот уже третью неделю власти не реагируют на просьбы о помощи жителей микрорайона, хотя им известно, что в одном из домов проживает больная, парализованная женщина. Она вынуждена находиться в невыносимых условиях.

«Обращаемся на протяжении третьей недели, звоним мы в МЧС, они нам одни только отговорки дают по телефону. Мы ждём какой-то помощи, помощи от администрации, какую-то технику. Чтобы можно было какими-то помпами откачать», — говорят жители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось в ночь на 8 июля. Из-за ливневых дождей, снеготаяния в горах поднялся уровень воды в реках, в результате чего в регионе подтопило 65 населённых пунктов, порядка 800 жилых домов, несколько тысяч приусадебных и дачных участков.

Цитата с сайта zab.ru По прошествию почти месяца наводнение не ушло из Забайкалья

В ночь на 10 июля наводнение пришло в Читу, но режим ЧС в регионе ввели всего за несколько часов до этого, а оповещений о возможном бедствии не было вовсе, поэтому люди не успели собрать всё необходимое для эвакуации. Всего, по предварительным данным, в зону ЧС попали порядка 12 тысяч человек, однако единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили пока менее половины (5627 человек).

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгенией Зиничев, докладывая 3 августа российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с наводнением в Забайкалье, заявил, что подтопленными сейчас остаются всего два жилых дома и порядка 900 дачных участков. По информации гидрологов, в крае подтопленными остаются территории вблизи реки Шилки в Сретенском районе и пойма Онона в Оловяннинском и Ононском районах.