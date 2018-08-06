Москва, 6 августа, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Скорректированная чистая прибыль компании «Русал» во втором квартале 2018 года снизилась на 31% по сравнению с первым кварталом года и составила $218 млн. Об этом говорится в опубликованном 6 августа отчете компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии увеличилась более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. Показатель составил $952 млн.

Выручка за квартал стала меньше на 18% и составила $2,25 млрд. Совет директоров компании не рекомендовал выплачивать дивиденды за первое полугодие, отмечено в отчете.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года компания «Русал» оказалась в черном списке минфина США. Президент компании Олег Дерипаска ведет переговоры о снятии санкций.