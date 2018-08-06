Каракас, 6 августа, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Оппозиционный венесуэльский политик Хулио Сесар Ривас опубликовал кадры с взрывающимся беспилотником в своем микроблоге в Twitter. Запись сделана в момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Twitter.com/@JULIOCESARRIVAS Взрыв беспилотника

«Для тех, кто хотел увидеть дрон», — написал Ривас.

За кадром слышно, как Мадуро произносит речь. На записи виден сначала черный беспилотный аппарат, потом взрыв. После взрыва президент какое-то время продолжает говорить.

https://twitter.com/JULIOCESARRIVAS/status/1026195875519979520

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля во время выступления Николаса Мадуро на торжественной церемонии в Каракасе произошел взрыв. Венесуэльские власти заявили, что главу государства пытались убить.

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