Новосибирск, 6 августа, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Пожар в частном доме в деревне Новорозино Купинского района Новосибирской области унёс жизни четырёх человек, ещё двое находятся в больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

54.mchs.gov.ru После пожара

Пожар в одной из квартир двухквартирного дома, где проживала многодетная семья из шести человек, начался рано утром 5 августа. Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 05:40 (время местное).

«На момент прибытия пожарных, которые были на месте вызова уже через пять минут, крыша дома горела открытым огнём. До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту. Мужчина и мальчик с множественными ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в Купинскую больницу в отделение реанимации», — уточнили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Причина пожара устанавливается. Жильцы второй половины дома не пострадали.

Напомним, что в декабре 2017 года в посёлке Степной Искитимского района Новосибирской области в результате пожара в частном трёхквартирном доме погибли пятеро детей. Их отцу и его сожительнице удалось спастись. Трагедия вызвала огромный резонанс.

Читайте также: Под Новосибирском при пожаре погибли пятеро детей

По данным регионального МЧС, обстановка с пожарами в регионе в первом полугодии 2018 года была аналогична прошлогодним показателям. Но уже в июле произошёл прирост пожаров — более чем на 30 случаев. Среди причин возникновения пожаров на первом месте — электрика, на втором — неосторожное обращение с огнём, и на третьем — печное отопление. Наиболее часто пожары случались в жилых помещениях — за семь месяцев 2018 года в жилье произошло 1 240 возгораний.