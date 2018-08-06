Новосибирск, 6 августа, 2018, 04:22 — ИА Регнум. На новосибирском аэродроме Мочище 5 августа прошёл авиационный праздник «Где мы — там победа», сообщает корреспондент ИА REGNUM. К мероприятию готовились заранее и основательно. Хотя авиашоу проходит ежегодно, в 2018 году оно должно было стать особенным, потому что посвящено 100-летию Российской армии и 105-летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Правительство Новосибирской области Авиашоу «Где мы – там победа» на новосибирском аэродроме Мочище

Авиационная пилотажная группа «Соколы России» (город Липецк), авиационная пилотажная эскадрилья — группа «Русь» (город Вязьма), авиационная пилотажная группа «Барсы» (город Сургут), представители семи регионов Сибирского федерального округа — более 400 участников, около 80 воздушных судов и более 70 парашютистов, мастеров купольной акробатики, мотопарапланеристов — шоу длилось более пяти часов — с 9:00 до 14:30 часов (время местное).

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, открывая авиационный праздник, назвал его «настоящим триумфом авиации» региона.

«По-другому и не может быть в регионе со столь славными авиационными традициями, где работают самые сильные авиационные заводы и институты, где такое мощное движение авиаторов-любителей. Наконец, в регионе, где родился великий лётчик, военный ас Александр Покрышкин, — сказал он.

На празднике, помимо воздушного спектакля, были развёрнуты выставки авиационной техники — около 40 единиц: автомобили времён Великой Отечественной войны 1941−45 гг., техника байк-клубов, экспозиции военно-исторической реконструкции, ретроавтомобили.

«Программа праздника в этом году мало чем отличалась от прошлогодней. Для зрителей выступала пилотажная группа «Русь» на чехословацких реактивных «Альбатросах», «Соколы России» на СУ-35, женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута. Не было, правда, постоянных участников новосибирских авиашоу — барнаульских асов на Як-52. Не так давно руководитель пилотажной группы разбился под Барнаулом при заходе на посадку», — пишет «НДН.инфо».

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По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, на авиапраздник в 2018 году приехало рекордное количество зрителей — более 50 тысяч человек.

Несмотря на то, что в этом году организаторы увеличили число парковочных мест для автомобилей, а на маршруте Новосибирск — Мочище были введены специальные дополнительные электропоезда и увеличено число автобусных маршрутов, избежать пробок и столпотворения, особенно после завершения мероприятия, всё равно не удалось. Уж слишком много желающих приехало насладиться воздушным спектаклем.

Отметим, что авиашоу под Новосибирском проходит ежегодно, начиная с 2001 года. В 2016 году на праздник собралось около 30 тысяч человек. А недавно аэродром Мочище стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший аэродром России — 2017» в номинации «Лучший аэродром авиации общего назначения с грунтовым покрытием».