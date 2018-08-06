Мадрид, 6 августа, 2018, 03:57 — ИА Регнум. В испанском городе Марбелье задержаны три криминальных авторитета, принадлежащих к «русской мафии». Об этом сообщает газета Sur.

Уголовные татуировки

Полицейские сорвали переговоры об устранении конкурента из другого мафиозного клана, которые вели задержанные. Одного из них правоохранители называют «номером три» в так называемой русской мафии.

Двое задержанных — выходцы из Грузии. При себе они имели поддельные польские и украинские документы.

Все трое обвиняются в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее испанские силовики начали масштабную операцию против армянской мафии — одной из крупнейших в стране преступных структур. К концу июня были арестованы по меньшей мере 100 человек, в начале июля сообщалось о 219 задержанных.