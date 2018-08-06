Елабуга, Татарстан, 6 августа, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Компанию-резидента особой экономической зоны «Алабуга» в Татарии потребовало признать банкротом ПАО «Сбербанк». Исковое заявление к АО «Интерскол-Алабуга» в Арбитражный суд РТ поступило 3 августа 2018 года, но к производству пока не принято и дата заседания по проверке обоснованности претензий ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Сумма претензий банка составляет 1 182 099 663,34 рубля. Иных исков от банка ранее к компании не подавалось.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Интерскол-Алабуга» было создано 20 марта 2007 года, юридический адрес — территория ОЭЗ «Алабуга». Уставный капитал составляет 42,66 млн рублей, гендиректор с января 2017 года — Айрат Галеев, основной вид деятельности юрлица — производство ручных инструментов с механизированным приводом. В число учредителей входят Агаси Тутунджян, Станислав Ляпунов, ООО «Эйм» из Чувашии, принадлежащий Дмитрию и Станиславу Ляпуновым, и ОАО «Московский завод тепловой автоматики». Гендиректором последнего является Артем Агасиевич Тутунджян.

По информации с официального сайта компании, она является лидером рынка электроинструмента и средств малой механизации в стране и «входит в десятку крупнейших мировых производителей, специализирующихся в данной отрасли».

Напомним, завод в ОЭЗ Татарии был запущен в работу в 2014 году, он производит до 2 млн изделий ежегодно. На предприятии работают свыше 250 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года иск с требованием признать банкротом был подан и к другому резиденту «Алабуги» — ООО «Барс Технолоджи». В ОЭЗ работает завод компании, выпускающий аккумуляторы.

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