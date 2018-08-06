Кито, 6 августа, 2018, 03:10 — ИА Регнум. Власти Эквадора не приемлют насилия для достижения политических целей. Кито осуждает покушение на главу Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Эквадора.

Eneas De Troya Николас Мадуро

Насилие в политике недопустимо вне зависимости от того, откуда оно идет, так как оно нарушает основные принципы демократии и права человека. Политические разногласия между гражданами Венесуэлы должны преодолеваться мирным путем, считают в Кито.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение. Злоумышленники начинили взрывчаткой беспилотные аппараты и направили их к трибуне главы государства, выступавшего на торжественной церемонии в Каракасе. В результате взрыва пострадали семь силовиков. Мадуро и другие высокопоставленные лица остались невредимы.

МИД России решительно осудил попытку покушения на венесуэльского лидера. В Москве заявили, что террористические методы в качестве инструментов политической борьбы категорически неприемлемы.