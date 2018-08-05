Каракас, 6 августа, 2018, 02:47 — ИА Регнум. К покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро причастны США и Колумбия. Об этом говорят первые результаты расследования, заявил глава МИД Боливарианской республики Хорхе Арреаса.

Hugoshi Николас Мадуро

«Расследование указывает на Флориду и Боготу как на места, где плелся заговор», — цитирует Арреасу в Twitter венесуэльское министерство связи и информации.

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В эфире телеканала Telesur министр заявил, что представить масштаб произошедшего пока сложно. Беспилотные аппараты, направленные к месту, где находился Мадуро, могли убить сотни человек: гвардейцев, их близких и сотрудников СМИ, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа глава Венесуэлы Николас Мадуро выступал в Каракасе на церемонии в честь годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Во время его речи раздался взрыв. Силовики закрыли собой президента и увели его с трибуны.

Министр внутренних дел Нестор Ревероль 5 августа сообщил о задержании шести подозреваемых в причастности к покушению. Мадуро, по данным властей, пытались убить с помощью беспилотных аппаратов, начиненных взрывчаткой.