Ереван, 6 августа, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Начальник Специальной следственной службы Армении, которая выдвинула против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвинение в насильственном свержении конституционного строя, Сасун Хачатрян, представил доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о том, что вооруженные силы Армении во время поствыборных событий в 2008 году были задействованы во внутриполитических процессах.

1tv.am Сасун Хачатрян

В эфире Общественного телевидения Армении, а затем и в эфире Azatutyun TV Хачатрян представил отрывки из секретного приказа 0038 министра обороны Армении Микаэла Арутюняна от 23 февраля 2008 года.

Хачатрян, процитировав первый абзац приказа, заявил, что он свидетельствует о том, что армию пытались вовлечь во внутриполитические процессы.

Цитата из секретного приказа 0038:«После признания результатов президентских выборов в Армении открытыми и прозрачными со стороны международного сообщества, некоторые политические силы не принимают их результатов и пытаются незаконными действиями дестабилизировать ситуацию. Вооруженные силы Армении, являясь гарантом безопасности государства, готовы своими действиями, опираясь на Конституцию и действующие законы, обеспечить стабильность страны и не дать группе людей поставить под угрозу нормальное развитие страны. В целях обеспечения выполнения конституционных обязанностей Вооруженными силами Армении приказываю:

С 23 февраля текущего года весь состав Вооруженных сил с 18:00 до получения специального приказа перевести в казарменный режим. Создать в центральном аппарате министерства обороны Армении и отдельных подразделениях офицерские группы и вооружить их табельным оружием».

«Как мы знаем, армия, вооруженные силы как по действующей Конституции, так и по Конституции, которая действовала в 2008 году, в политических процессах должна соблюдать нейтралитет и находиться под гражданским контролем. Эти формулировки дают нам основания думать, что армия в данном случае вышла из-под гражданского контроля и вошла в политическое поле для решения определенных вопросов, что само по себе может рассматриваться как насильственное свержение конституционного строя», — заявил Сасун Хачатрян.

По его словам, наиболее спорным, однако, является 3 пункт данного приказа, в котором говорится: «Руководителям управлений Генерального штаба ВС и министерства обороны, командирам армейских корпусов и отдельных воинских частей было приказано создать коллективные подразделения с высокой мобильностью, способные эффективно работать в сложных ситуациях, исходя из расчёта: 1, 2, 3, 4 армейские корпуса — по 100 человек, созданные подразделения разбить на взводы — по 30 человек в каждом. Подразделения вооружить стрелковым оружием».

Дальше Хачатрян процитировал 10 пункт секретного приказа 0038: «Подразделения, упомянутые в пункте 3, должны пополняться наиболее подготовленными, психологически стабильными офицерами, прапорщиками, контрактными и военнослужащими срочной службы».

«Я думаю, после всего этого излишне говорить о том, что армия не была вовлечена, или армия была вовлечена, но оставалась в казармах, чтобы не вмешиваться в политические мероприятия, как возражают наши оппоненты. Какие задачи должны были решать созданные подразделения, оставляю на воображение нашей аудитории», — сказал Сасун Хачатрян.

Он также отметил, что до июля 2018 года в деле «1 марта» приказ 0038 не фигурировал. По словам Хачатряна, важно также то, что приказ был подписан 23 февраля 2008 года, то есть за неделю до того, как произошел разгон митинга оппозиции и погибли десять человек.

По мнению защиты экс-президента Роберта Кочаряна, который с 27 июля находится под арестом, не Кочарян, а первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который оспаривал результаты президентских выборов 2008 года, пытался вовлечь армию в политические процессы, а Кочарян приказал министру обороны предотвратить намерение Тер-Петросяна. В итоге — министр обороны подписал приказ 0038, о существовании и содержании которого Кочарян не знал.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, по официальным данным, погибли восемь демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов.

Новый глава ССС Сасун Хачатрян, назначенный на эту должность после произошедшей в стране в апреле-мае этого года смены власти, заявил, что в ССС есть политическая воля для того, чтобы раскрыть дело «1 марта».

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

Активным участником событий 2008 года был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2009 году был осужден на семь лет за организацию массовых беспорядков. В 2011 году Пашинян по амнистии вышел на свободу. Как нынешний премьер, так и десятки других осужденных оппозиционеров многими авторитетными международными организациями были признаны политзаключенными.