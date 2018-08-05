Южная Осетия

Москва, 6 августа, 2018, 01:17 — ИА Регнум. «Грузия — малая империя», — так определил Андрей Сахаров. Как Российская империя, её крах и СССР объединили Грузию, способствовали развитию грузинской культуры и грузинского этнического национализма? Какой наилучший сценарий для независимых Абхазии и Южной Осетии? Возможно ли определение политики России без решения принципиальных вопросов её будущего?

Об этом говорят за круглым столом ИА REGNUM историки: кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Михаил Волхонский, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Полунов, кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, кандидат исторических наук, доцент МГУ Максим Шевченко, кандидат исторических наук Алексей Кривопалов, доктор исторических наук, профессор МПГУ Всеволод Воронин.

Круглый стол ведёт кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.