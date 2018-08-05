Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 35 человек
Джакарта, 5 августа, 2018, 23:49 — ИА Регнум. 5 августа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.
Остров Ломбок
«Землетрясение произошло на туристическом острове Ломбок, — передает вещатель. — Погибли, по меньшей мере, 39 человек».
Эпицентр землетрясения, очаг которого залегал на глубине 10 км, находился почти в 50 км от города Матарам.
В настоящее время устанавливается точное число пострадавших.
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