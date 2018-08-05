Анкара, 5 августа, 2018, 23:38 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Конь Бююкшехир Стады» был разыгран матч в рамках Суперкубка Турции 2018 между коллективами «Галатасарай» и «Акхисар Бел». Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «Акхисар Бел» — 4:5.

Hüseyin Öcal Стадион «Конья Бююкшехир Стады»

Первый гол в дебюте матча забил таранный форвард национальной сборной Украины Евгений Селезнев — 0:1. На 79-й минуте Эрен Дердийок сравнял ситуацию на табло, замкнув навес Юто Нагатомо — 1:1.

Статистика матча («Галатасарай"/"Акхисар Бел»)

Удары 14/11

Удары в створ 4/2

Владение 62%/38%

Фолы 15/13

Стартовые составы команд на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Майкон, Азиз, Линнес, Нагатомо, Родригес, Беланда, Донк, Фернандо, Фегули, Гомис.

«Акхисар Бел»: Озтюрк, Вршаевич, Байрам, Юмлу, Нункеу, Киса, Чевикер, Барбоза, Сиссоко, Ману, Селезнев.

Предупреждения: Юмлу — 15, Нункеу — 43, Ману — 45, Родригес — 78, Азиз — 116.

Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.

Серия пенальти: Вурал — 0:1, Инан — 1:1, Ларссон — 1:2, Дердийок — 2:2, Байрам — 2:3, Фегули — 3:3, Лопиш — 3:4, Родригес — 4:4, Селезнев — 4:5, Гомис — 5:5.

Голы: Селезнев 5 — 0:1, Дердийок 79 — 1:1.