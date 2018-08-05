Грозный, 5 августа, 2018, 23:27 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги между коллективами «Ахмат» и «Енисей». Противостояние завершилось минимальной победой клуба из Грозного.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

Единственный гол на 60-й минуте матча забил экс-полузащитник сборной России Олег Иванов после передачи Идриссы Думбия — 1:0.

Статистика матча («Ахмат"/"Енисей»)

Удары 11/3

Удары в створ 4/0

Владение 62%/38%

Фолы 14/9

Набрав 3 очка «Ахмат» поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице. «Енисей» без очков и забитых мячей висит на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Уциев, Думбия, Иванов, Роши, Швец, Бериша, Балай.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Гасанов, Дугалич, Занев, Комолов, Огуде, Бодул, Рожков, Саркисов.

Главный арбитр матча: Алексей Еськов.

Предупреждения: Гасанов — 38, Плиев — 52, Огуде — 56, Иванов — 77.

Удаления: Гасанов — 45.

Голы: Иванов 60 — 1:0.