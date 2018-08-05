«Ахмат» минимально переиграл «Енисей» со счетом 1:0
Грозный, 5 августа, 2018, 23:27 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги между коллективами «Ахмат» и «Енисей». Противостояние завершилось минимальной победой клуба из Грозного.
Единственный гол на 60-й минуте матча забил экс-полузащитник сборной России Олег Иванов после передачи Идриссы Думбия — 1:0.
Статистика матча («Ахмат"/"Енисей»)
Удары 11/3
Удары в створ 4/0
Владение 62%/38%
Фолы 14/9
Набрав 3 очка «Ахмат» поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице. «Енисей» без очков и забитых мячей висит на последнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Ахмат»: Городов, Плиев, Анхель, Мохаммади, Уциев, Думбия, Иванов, Роши, Швец, Бериша, Балай.
«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Гасанов, Дугалич, Занев, Комолов, Огуде, Бодул, Рожков, Саркисов.
Главный арбитр матча: Алексей Еськов.
Предупреждения: Гасанов — 38, Плиев — 52, Огуде — 56, Иванов — 77.
Удаления: Гасанов — 45.
Голы: Иванов 60 — 1:0.