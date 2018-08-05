«Бавария» малыми силами одолела «Манчестер Юнайтед»
Берлин, 5 августа, 2018, 23:08 — ИА Регнум. 5 августа на стадионе «Альянц Арена» был разыгран матч в рамках товарищеской встречи между коллективами «Бавария» (Мюнхен) и «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев стадиона.
Maximilian Dörrbecker (Chumwa)
Стадион «Альянц Арена»
Единственный гол на 59-й минуте забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 1:0.
Статистика матча («Бавария"/"Манчестер Юнайтед»)
Удары 10/1
Удары в створ 5/0
Владение 70%/30%
Фолы 4/10
Стартовые составы команд на матч:
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Рибери, Мартинес, Роббен, Гнабри, Мюллер.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Дармиан, Перейра, Мата, Фред, Эррера, Санчес, Рашфорд.
Голы: Мартинес 59 — 1:0.