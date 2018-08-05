Каракас, 5 августа, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Шесть человек, подозреваемые в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МВД страны Нестора Ревероля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Шесть человек были задержаны», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные с помощью дронов предприняли попытку покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро в Каракасе 4 августа. Глава государства не пострадал.

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