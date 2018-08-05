Москва, 5 августа, 2018, 20:30 — ИА Регнум. 26-летний сын председателя совета директоров оружейной компании «Кольчуга» найден мертвым в Москве. Об этом сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай, трагедия, смерть, убийство

По их словам, труп молодого человека был обнаружен в квартире жилого дома на улице Малая Бронная.

«Квартира была заперта изнутри», — сообщили источники в правоохранительных органах.

В настоящее время устанавливается «давность смерти мужчины».

По факту смерти мужчины Главное следственное управление СКР по Москве проводит проверку.

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